Slavia s ďalšou prehrou, Mourinhov tím udrel v závere. Šláger v Anglicku bez víťaza

BRATISLAVA. Futbalisti Slavie Praha podľahli v zápase 5. kola Európskej ligy Fenerbahce Istanbul 1:2 a zaznamenali tretiu prehru v súťaži za sebou. ONLINE: SK Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (5. kolo) V šlágri štvrtkového programu remizoval Tottenham Hotspur s AS Rím 2:2. Manchester United v prvom domácom stretnutí nového trénera Rubena Amorima s ťažkosťami zdolal nórskeho oustidera FK Bodö/Glimt 3:2.

Slavia mala výborný vstup do zápasu a už v 7. minúte sa radovala z vedenia. Lukáš Provod sa uvoľnil na ľavej strane a Tomáš Chorý zasunul ideálny center do siete. Ďalšie dve veľké šance mal David Douděra, no dvakrát hlavičkoval tesne vedľa.

Do tretice neuspel hlavou ani Chorý a následne udreli hostia, keď si Edin Džeko potiahol loptu na stred šestnástky a predviedol svoje strelecké schopnosti. Druhý gól Slavie tesne pred prestávkou zrušil VAR. Z triumfu sa nakoniec tešili hostia, päť minút pred koncom rozhodol Youssef En-Nesyri. Za Slaviu, ktorá má na konte iba štyri body, nastúpil v 72. minúte slovenský krídelník Ivan Schranz.

Jose Mourinho a hráči Fenerbahce sa tešia z triumfu (Autor: TASR/AP)

Aj duel v Londýne sa hral vo vysokom tempe a gól padol už v 5. minúte, keď domáci kapitán Heung-Min Son premenil penaltu. Rimania vyrovnali po centri Paula Dybalu, na ktorý si najvyššie vyskočil Evan Ndicka, ale aktívnejší Tottenham išiel do prestávky s náskokom vďaka prízemnej trefe Brennan Johnsona. Spurs mali viac šancí, Rimania dostali loptu do brány ešte dvakrát, no góly Stephana El Shaarawyho a Arťoma Dovbyka neplatili pre ofsajd. Hostia si v závere vypracovali viacero šancí na vyrovnanie a tú posledné premenili, v prvej nadstavenej minúte dorazil strieľaný center Mats Hummels - 2:2.

Amorimovi vyšla domáca premiéra víťazne, no jeho noví zverenci sa v pozícii veľkých favoritov poriadne natrápili s nórskym zástupcom. Do vedenia išli síce už v prvej minúte gólom Alejandra Garnacha, ale po veľkých chybách obrany v priebehu piatich minút otočili Hakon Evjen a Philip Zinckernagel. Dva góly Rasmusa Höjlunda na oboch stranách prestávky znamenali tri body pre domácich, no tí vôbec nepredviedli presvedčivý výkon.

Ruben Amorim a Marcus Rashford (Autor: TASR/AP)

Hráči Viktorie Plzeň zvíťazili nad Dynamom Kyjev 2:1 a bodovali tak aj v piatom stretnutí ligovej fázy. V ich drese odohral 75 minút slovenský útočník Erik Jirka, ktorý prihral na gól Matěja Vydru. Plzeň má po piatom kole na konte deväť bodov, prvé tri zápasy remizovala a prvý triumf v súťaži nad San Sebastianom potvrdila vo štvrtok výhrou v Hamburgu, prechodnom domove Dynama Kyjev. Duel bol od začiatku otvorený a oba tímy si vytvorili viacero šancí. V 26. minúte mohol otvoriť skóre Jirka, no zoči-voči brankárovi z ani nie 10 metrov zaváhal a loptu poslal priamo naňho. Slovenský hráč mal ďalšiu dobrú príležitosť ihneď po zmene strán, no jeho strelu z uhla volejom opäť vyrazil Buščan. Chvíľu na to sa tešili z gólu domáci, ale zrušil ho ofsajd.

Platný zásah tak prišiel až v 55. minúte - Jirka priťukol hlavou loptu Vydrovi, ten sa otočil okolo obrancu a strelou z diaľky rozvlnil sieť. V 90. minúte zvýšil na 2:0 Šulc, no krátko na to zapadol za brankára Plzne center Kabajeva - 1:2. Plzeň neprehrala už 25 zápasov v pohárovej Európe v riadnom hracom čase v sérii. Dynamo je v prebiehajúcej sezóne EL stále bez bodu a na poslednom mieste.