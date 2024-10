ONLINE: PAOK Solún - Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (ligová fáza - 3. kolo)

PAOK Soluň PAOK je jeden z největších a nejpopulárnějších fotbalových klubů v Řecku. PAOK byl založen 20. dubna 1926. Jeho vznik souvisí s řeckými uprchlíky z Konstantinopole (dnešního Istanbulu) po grécko-turecké válce. Tito uprchlíci založili klub jako pokračování svého fotbalového dědictví. Klub má bohatou historii a je známý svou vášnivou fanouškovskou základnou. PAOK patří mezi nejúspěšnější fotbalové kluby v Řecku, i když dlouho bojoval s aténskými kluby o vrcholná místa. Mezi jeho hlavní úspěchy patří prvenství v domácí soutěži (1976, 1985, 2019). Domácí pohár následně opanoval sedmkrát. V posledních letech PAOK prožil jednu z nejúspěšnějších období své historie. Klub byl veden ruským řecko-ukrajinským podnikatelem Ivanem Savvidisem, který do klubu investoval značné prostředky a zvedl jeho konkurenceschopnost. Jak již bylo řečeno, v sezóně 2018/2019 PAOK získal svůj třetí ligový titul, a to bez jediné prohry, což se stalo poprvé v historii moderní řecké ligy. PAOK je také pravidelným účastníkem evropských pohárů, včetně Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA. Samotnou kapitolou klubu jsou fanoušci. PAOK má jednu z největších a nejvěrnějších fanouškovských základen v Řecku. Jejich nejvěrnější a nejaktivnější frakcí je ultras skupina zvaná Gate 4. Tato skupina vytváří na stadionu elektrizující atmosféru, zejména při velkých zápasech a derby. Fanoušci PAOK jsou známí svou oddaností, ale i výbušností, což občas vedlo k incidentům s policií a s fanoušky soupeřů. Domácí zápasy hraje na stadionu Toumba, který byl otevřen v roce 1959. Kapacita stadionu je přibližně 28 000 diváků. Je známý pro svou intenzivní atmosféru, kterou vytvářejí domácí přiznivci.

PAOK Soluň PAOK je jeden z největších a nejpopulárnějších fotbalových klubů v Řecku. PAOK byl založen 20. dubna 1926. Jeho vznik souvisí s řeckými uprchlíky z Konstantinopole (dnešního Istanbulu) po grécko-turecké válce. Tito uprchlíci založili klub jako pokračování svého fotbalového dědictví. Klub má bohatou historii a je známý svou vášnivou fanouškovskou základnou. PAOK patří mezi nejúspěšnější fotbalové kluby v Řecku, i když dlouho bojoval s aténskými kluby o vrcholná místa. Mezi jeho hlavní úspěchy patří prvenství v domácí soutěži (1976, 1985, 2019). Domácí pohár následně opanoval sedmkrát. V posledních letech PAOK prožil jednu z nejúspěšnějších období své historie. Klub byl veden ruským řecko-ukrajinským podnikatelem Ivanem Savvidisem, který do klubu investoval značné prostředky a zvedl jeho konkurenceschopnost. Jak již bylo řečeno, v sezóně 2018/2019 PAOK získal svůj třetí ligový titul, a to bez jediné prohry, což se stalo poprvé v historii moderní řecké ligy. PAOK je také pravidelným účastníkem evropských pohárů, včetně Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA. Samotnou kapitolou klubu jsou fanoušci. PAOK má jednu z největších a nejvěrnějších fanouškovských základen v Řecku. Jejich nejvěrnější a nejaktivnější frakcí je ultras skupina zvaná Gate 4. Tato skupina vytváří na stadionu elektrizující atmosféru, zejména při velkých zápasech a derby. Fanoušci PAOK jsou známí svou oddaností, ale i výbušností, což občas vedlo k incidentům s policií a s fanoušky soupeřů. Domácí zápasy hraje na stadionu Toumba, který byl otevřen v roce 1959. Kapacita stadionu je přibližně 28 000 diváků. Je známý pro svou intenzivní atmosféru, kterou vytvářejí domácí přiznivci.