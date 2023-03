VIDEO: Na ihrisko vybehol manažér klubu. Strelil gól, aký padne raz za desať rokov

ROSINA. Z 25-tich metrov sa oprel do odrazenej lopty. Bol z toho exportný gól. Od brvna do siete.

„Vôbec nedávam góly a teraz toto? Sám som tomu neveril. Iba som sa oprel do lopty a padlo to tam,“ dodal.

Ľudia na tribúne sa chytali za hlavy. Nechápali, ako to hráč OŠK Rosina trafil.

„V tom momente som si neuvedomil, aký to bol pekný gól. V hlave mi len preblesklo, že sa musím vrátiť a naďalej brániť. Až po zápase mi to došlo. Keď mi spoluhráči vraveli, že to bude drahé. Do kabíny im musím doniesť basu piva,“ smial sa Krajník.