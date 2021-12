Urážky, bitky, červené karty. Postup Atlética pripomínal grotesku

Miestami to vyzeralo ako pri bitke dvoch pouličných gangov. „Na ihrisku panoval chaos, urážky a poľutovaniahodné scény,“ píšu portugalské médiá.

Domáci mali hernú prevahu, šance, no v zakončení zlyhali. A tak prišiel trest.

AC Miláno prehralo doma s Liverpool FC 1:2. Na severe Portugalska to teda bol priamy súboj o postup. Dráma.

Madridčania premenili takmer všetko, strelili tri góly a po výhre 3:1 postupujú do osemfinále.

„Zvládli sme to, preto som nesmierne spokojný. Napriek všetkým absenciám sme podali skvelý výkon. Pracovali sme ako tím,“ pre uefa.com povedal tréner Atlética Madrid Diego Simeone.

„Vyzeralo to ako na pohrebe. Ukázalo sa však, že aj zabití dokážu vstať z mŕtvych. Atlético zažilo noc, o ktorej dlho snívalo,“ píše španielska Marca.

„Vylúčenie bolo pre nás obrovskou ranou. Zápas ilustroval naše posledné výkony. Vytvorili sme si veľa šancí, no všetky sme premárnili. Je to ťažká prehra v stretnutí, v ktorom sme mali všetko vo svojich rukách,“ hodnotil tréner FC Porto Sergio Conceicao.

Pepe: Som smutný

Podľa kapitána Porta je prehra jeho tímu krutá. Mrzia ho hlavne šance z prvého polčasu.

„Som veľmi smutný. Chcel som dať fanúšikom v ťažkom období dôvod na oslavu. Musíme však zdvihnúť hlavy. Kým sme neinkasovali gól, boli sme solídni a sústredení,“ uviedol Pepe.

Hrdinom Atlética sa stal brankár, ktorý predviedol viacero skvelých zákrokov.

„Bola to neuveriteľná noc. Veľa ľudí nám neverilo, ale my sme to dokázali. Som nesmierne šťastný,“ uzavrel Jan Oblak.