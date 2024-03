Kašia doviedol Gruzínsko k historickému úspechu, Lewandowski rozmýšľal nad koncom kariéry

Zverenci Sergija Rebrova tak v play off vyradili dvoch súperov Slovenska v kvalifikačnej J-skupine ME.

"Je mrzuté, že sme opäť inkasovali prvý gól a museli sme vynaložiť veľké úsilie, aby sa nám podarilo vyrovnať. Som hrdý na celý tím, ktorý má vo svojom strede veľa kvalitných hráčov.

Verím, že našu silu potvrdíme aj na ME, kde nás v skupine čakajú Rumunsko, Slovensko a Belgicko. Do začiatku turnaja je ešte ďaleko, no chceme postúpiť do osemfinále, pôjdeme od zápasu k zápasu," zdôraznil Zinčenko.