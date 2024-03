Vyhral hru nervov. Haaland kopol penaltu tam, kde to Rodák chcel

Loptu však poslal vedľa brány, a tak sa viacerí jeho spoluhráči iba bezmocne chytali za hlavy. Zdalo sa, že premárnená šanca Ondreja Dudu bude Slovákov mrzieť, no jeho hviezdna chvíľa ešte len mala prísť.

OSLO. Na trávniku bol iba päť minút, keď sa dostal do veľkej šance. Osamotený pred nórskym brankárom už nechcel špekulovať a vystrelil ľavačkou.

"Mal som aj šťastie, že dôraz nórskych hráčov nebol taký, aký by si predstavovali. Dokázal som si to pripraviť a už keď som mal loptu pod kontrolou, tak som vedel, že je to dobré.

Bolo to už len o mne, aby som to dobre zakončil," povedal 29-ročný rodák zo Sniny v priestoroch mix zóny štadióna Ullevaal v Osle.