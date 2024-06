Rébus dostane riešenie. Belgičanom stačí remíza, Ukrajine nemusí

Belgičania vstúpili do šampionátu prehrou 0:1 so Slovenskom, no v druhom zápase zdolali Rumunsko 2:0.

"Bude to ťažké. Za Ukrajincami stojí celý národ, ktorého zasiahla vojna a neprežíva ľahké časy. Myslím, že hráči cítia podporu fanúšikov a chcú ich naplniť radosťou. Dajú zo seba všetko, ale to isté platí aj o nás," uviedol stopér Arthur Theate.

"Potvrdili, že majú silný tím. Po prehre s Rumunskom sa dokázali otriasť a ukázali mentálnu silu. Každý tím na ME má svoju kvalitu, nikto vám nedá nič zadarmo.

Aj my vieme, že hrať na remízu by sa nemuselo vyplatiť. Chceme zvíťaziť. Či to bude stačiť na prvenstvo v skupine, to sa dozvieme v stredu večer," dodal Theate.

Belgičanom bude chýbať útočník Dodi Lukebakio, ktorý si odpykáva trest za dve žlté karty. Belgicko vyhrá skupinu v prípade triumfu nad Ukrajinou a v prípade, že Slovensko nezdolá Rumunsko.

Prehra s Ukrajinou a súčasne zisk bodu Rumunska ho z turnaja definitívne vyradia.

Oba tímy sa stretnú vo vzájomnom zápase prvýkrát. Pre útočníka Romana Jaremčuka bude duel s Belgickom špecifický, keďže je kmeňový hráč Club Bruggy.

Minulú sezónu strávil na hosťovaní vo Valencii, ale belgickú ligu dobre pozná, odkrútil si v nej päť sezón v Gente a Bruggách.