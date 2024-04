Poteší sa aj Calzona. UEFA zvažuje spraviť na EURO vítanú zmenu

No najnovšie zmenil rétoriku, keď si uvedomil, že veľa jeho zverencov nastúpi na finálové zápasy európskych pohárových súťaží, ktoré sú na programe po zverejnení priebežnej nominácie Anglicka na ME 2024. Angličania avizovali, že prvá nominácie uzrie svetlo sveta 21. mája.

„Nepoznám trénera, ktorý by povedal, že mne stačí 23 hráčov. Stačí sa pozrieť na Francesca Calzonu a na jeho prácu s 30-člennou nomináciou v marci.

Podľa mňa, ak by mu povedali, že môže zobrať 38 hráčov, tak on ich zoberie a ešte by nadával, že štyria ďalší by sa mu zišli.

Nominácia bude širšia a tým pádom sa dostávame k tomu, že pri tvorbe našej záverečnej nominácie na ME nebude mať Calzona až tak čím prekvapiť,“ povedal vedúci futbalového oddelenia Denníka Šport Vladimír Pančík v relácii V športovom SITE.