Bol tvárou Kyjeva, trénoval Ukrajinu. Vo veku 75 rokov zomrel Michajlo Fomenko

"Smútim spolu so všetkými, ktorí ho mali radi. Spomienka na Michajla Fomenka zostane navždy s nami," uviedol Ihor Surkis, prezident Dynama. Klub nezverejnil podrobnosti o príčine jeho smrti.

Bol tiež súčasťou sovietskej reprezentácie, ktorá sa dostala do finále ME v roku 1972 a získala bronz na OH 1976.

Ako tréner pomohol Ukrajine kvalifikovať sa na ME 2016 vo Francúzsku, kde jeho tím prehral v základnej C-skupine všetky tri zápasy, postupne s Nemeckom (0:2), Severným Írskom (0:2) a aj s Poľskom (0:1).

V sezóne 1992/93, po odčlenení krajiny od Sovietskeho zväzu, trénoval Dynamo a pod jeho taktovkou získalo svoj prvý titul v ukrajinskej lige. Informovala o tom agentúra AP.