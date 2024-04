Weiss zvýšil hlas, hrdina Slovana vyplazil jazyk. Čo Trnavu strašne rozhodilo?

"Asi by som to bral ako fór, keby mi niekto povedal pred zápasom, že dám v Trnave víťazný gól a ešte k tomu pravačkou. Zažmúril som oči a uložil loptu do siete," opisoval Vojtko.

Slovanu uličku neurobili

Tréner Trnavy neskrýval sklamanie.

"Je to škoda, že sme pustili takýto zápas. Prvý polčas sme hrali s ľahkosťou. Mám pocit, že si hráči mysleli, že to pôjde v druhom polčase samo,“ opisoval Gašparík.

„Začali sme chybou, ktorá nás vykoľajila. Hráčov to strašne rozhodilo. Nedostupovali sme, systémovo sme neboli dobre postavení,“ pokračoval Gašparík.

„Každý deň majú chlapci video. Toto musia vedieť. Slovan to potom otočil kvalitou,“ priznal Gašparík.

Na tlačovej konferencii dostal tréner Gašparík aj otázku, že prečo hráči Trnavy pred zápasom neurobili Slovanu majstrovskú uličku.

"To nie je otázka na mňa, mám iné úlohy. Je to na kompetentných. Viem, že v Premier League sa to robí, ale tam sa aj kľačí pred zápasom a tu nie. Neviem, či sa to na Slovensku robí alebo nie,“ povedal Gašparík.