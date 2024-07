Emery pochvaľoval Trnavu i atmosféru. Pre kapitána Angličanov bolo prostredie známe

"Sme šťastní, že sme tu boli a hrali tu. V príprave sa snažíme vyskúšať rôznych hráčov. Pre nás to bol dobrý test proti mužstvu, ktoré hrá Európsku konferenčnú ligu, hralo sa vo výbornej atmosfére. Takisto si vážime milé prijatie, sme vďační," vravel po stretnutí tréner Aston Villy Unai Emery.

Využili sme priestor, keďže hráči, ktorí boli so svojimi národnými tímami, sa k nám pripoja až na budúci týždeň.

"Je to už dlhý čas, čo som hrával na Slovensku. Páčila sa mi atmosféra zápasu a energia, ktorú vytvorili fanúšikovia, hoci išlo len o prípravný zápas. Užili sme si to. Bol to dobrý deň a dobrý futbal," zhodnotil.

Roman Procházka nastúpil pri masívnom striedaní Spartakovcov v 60. minúte. "Prvý polčas bol solídny, chalani ich nepúšťali do šancí. Mrzí ma, že sme nestrelili gól, v druhom polčase sme mali sľubné akcie, celkom nám vychádzal pressing, keď sme získavali lopty.

Mohli sme vyťažiť viac a dosiahnuť lepší výsledok. Škoda tretieho gólu. Bol to pre nás dobrý zápas, ukázal nám veľa, aj mladým chalanom, ale statočne sme bojovali, nebol to debakel, takže celkovo fajn," uviedol Procházka.

Chcel dať priestor mladým

Tréner Trnavy Michal Gašparík vravel, že výsledok treba brať vzhľadom na veľkú kvalitu súpera s nadhľadom. Zároveň pridal, že chcel dať priestor novým hráčom od úvodu stretnutia, aby si zvykli na trnavské prostredie.