Sahibov sen Michaloviec a Martinka z Kitsee si už brúsi zuby na Xisca (tréneroviny)

Slovan so Spartakom si svoje ligové zápasy odložili, aby sa pripravili na odvety a tak sme mali vo 4. kole iba štyri zápasy.

BRATISLAVA. Ďalšie euromilióny sú za nami a povedzme si, že to nedopadlo zle. Majster doma porazil Apoel pred vynikajúcou návštevou, Trnava otočila zápas proti klubu poľských nožíkárov a Ružomberok doma s Hajdukom remizoval na špinavých sedačkách 0:0.

A pozor! Zahraničná posila prichádza do Ružomberka. Na hosťovanie s opciou prichádza z DAC Szolgai. Som zvedavý, či si ju po so sezóne uplatnia na pumpe, alebo tradične nechajú utiecť do Košíc.

DAC bude možno púšťať preč aj iné meno. Stolička sa po prehre v Banskej Bystrici trasie pod Xiscom. Martinka z Kitsee s Machalom už majú husiu kožu, zase sa bude odvolávať.