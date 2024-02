Slovan navýšil svoj náskok na čele, gólová forma novej posily pokračuje

Niké liga - 21. kolo

TRENČÍN. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola Niké ligy na ihrisku AS Trenčín 2:0.

Po obojstranne opatrnej polhodine hry bolo rušno pred obomi bránkami. Hostí mohol poslať do vedenia Marcelli, no strelou zo šestnástky trafil iba do hornej žŕdky.