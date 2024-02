Základná časť Niké ligy sa blíži ku svojmu koncu. Tento víkend sa odohráva predposledné 21. kolo a v nedeľnom programe vyzve AS Trenčín lídra ŠK Slovan Bratislava. Prvá vzájomná konfrontácia sa odohrala na Tehelnom poli, kde Slovanisti zvíťazili 2:0.



AS Trenčín: Trenčania sú momentálne na 5. mieste, to im zaisťuje boj o titul, ale ešte môžu klesnúť do skupiny o udržanie sa v lige, pretože Banská Bystrica a aj Podbrezová majú rovnaký počet bodov, a to 33. Práve s prvým menovaným tímom si zmerali sily v minulom kole a zápas sa skončil remízou 1:1. Útočník Njegos Kupusović je v tíme spod hradu Matúša Čáka najlepším strelcom, keď vsietil šesť gólov.



ŠK Slovan Bratislava: Slovanisti zakončili svoju púť v Európskej konferenčnej lige, keď v šestnásťfinále nestačili na Sturm Graz v celkovom skóre 1:5. V najvyššej súťaži belasí kráľujú, sú na čele tabuľky s 11-bodovým náskokom na Žilinu a idú si za obhajobou titulu. Vyhrali v štyroch dueloch za sebou, naposledy pocítili silu Slovana futbalisti zo Zlatých Moraviec, ktorí prehrali 1:4. Aleksandar Čavrič je s 9-timi presnými zásahmi druhým najlepším strelcom celej súťaže.