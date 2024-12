Holanďan po prestrelke chválil svoj tím. Zároveň varoval: Nesmieme poľaviť

V nedeľňajšom šlágri Premier League zvíťazili na pôde Tottenhamu Hotspur 6:3 a na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred Chelsea, ktorá uhrala na ihrisku Evertonu iba bezgólovú remízu. "The Reds" navyše absolvovali o zápas menej.

"Bol to zrejme náš najlepší výkon na pôde súpera v tejto sezóne. Tottenham znížil na 1:2, no veľmi dobre sme zareagovali a do prestávky ešte strelili tretí gól.

Po zmene strán sme pridali štvrtý a piaty, bolo to niečo neuveriteľné. Dosiahli sme cenný triumf, nemôžeme si však dovoliť ani na chvíľu poľaviť a musíme pokračovať v nastúpenom trende aj v ďalších zápasoch," zdôraznil tréner Liverpoolu Arne Slot.