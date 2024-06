Suslov má otca z Ukrajiny. Som Slovák a pôjdem na maximum, hovorí

"Môj otec je Ukrajinec, takže pre mňa je to určite výnimočný zápas. Ja som však Slovák a pôjdem na maximum. Čo sa týka Ukrajiny, sledujem maximálne ich výsledky," povedal Suslov.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa narodil v Spišskej Novej Vsi, no jeho otec je Ukrajinec. Doma sa podľa neho fandí Slovensku.

DÜSSELDORF. Piatkový zápas slovenských futbalistov na EURO 2024 v Nemecku (ME vo futbale) má špeciálnu príchuť pre Tomáša Suslova. Jeho tím nastúpi o 15.00 h v Düsseldorfe proti Ukrajine , kde má mladý hráč korene.

V úvodnom zápase proti Belgicku (1:0) nastúpil v 70. minúte, keď vystriedal Lukáša Haraslína. Proti náročnému súperovi bol súčasť dvoch nádejných ofenzívnych akcií.

"Naskočiť ako striedajúci hráč je ešte ťažšie ako hrať od začiatku. Keď nastúpite z lavičky, vždy je to náročné. Ihrisko bolo roztrhané, ale všetci sme to zvládli," opísal Suslov.

Slováci si v prípade víťazstva zaistia postup zo skupiny. Za určitých okolností ešte môžu obsadiť so šiestimi bodmi tretie miesto v E-skupine, no v tabuľke tretích tímov by boli určite pred účastníkmi zo skupín A a B.