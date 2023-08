LONDÝN. Český futbalista Tomáš Souček podpísal so svojím klubom West Ham United novú zmluvu. Tá súčasná by mu vypršala na konci sezóny.

Do anglického tímu prestúpil český reprezentant v roku 2020. Podľa portálu The Athletic sa Souček dohodol s West Hamom na zmluve do roku 2027.

Dvadsaťosemročný stredopoliar prišiel do londýnskeho klubu zo Slavie Praha najskôr na hosťovanie a neskôr na prestup.