Hubočan prišiel do šatne, Hynek mu zložil poklonu. Brankár z tretej ligy bol dojatý

ORAVSKÉ VESELÉ. Boli pod mohutným tlakom. Napriek tomu vyše hodinu neinkasovali.

Futbalistov TJ Tatran Oravské Veselé držal v treťom kole Slovnaft Cupu proti MŠK Žilina brankár Erik Feriančik. Gólman treťoligistu predvádzal bravúrne zákroky.

„Mali sme veľa šancí. Skvele ich však vychytal domáci brankár,“ absolutórium gólmanovi z tretej ligy zložil tréner Žiliny Jaroslav Hynek.

Lodivod MŠK spolu s bývalým reprezentantom Tomášom Hubočanom prišli do kabíny domácich, aby brankárovi pogratulovali.

„Nezabudnem na to do konca života. Bolo to krásne. Najpamätnejší zápas mojej kariéry,“ pre Sportnet neskrýval dojatie brankár TJ Tatran Oravské Veselé Erik Feriančik.