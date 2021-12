Slovan získal arménskeho reprezentanta. Kmotrík: Prichádza rozdielový hráč

Naposledy pôsobil v FC Astana, ktorému pomohol k titulu vicemajstra Kazachstanu. Zasiahol do ôsmich duelov Arménska v nedávno skončenej kvalifikácii MS vo futbale 2022 , a strelil víťazné góly v zápasoch s Islandom i Rumunskom.

Vedenie klubu podpísalo trojročnú zmluvu so 44-násobným arménskym reprezentantom Tigranom Barseghjanom. Kontrakt začne plynúť od začiatku roka 2022.

Veľmi sa teším, že v tejto náročnej situácii a konkurencii na trhu, kde bol o hráča veľký záujem, dospeli naše rokovania do úspešného konca, a podpísali sme trojročný kontrakt. Tigranovi prajem v našom klube všetko dobré.

Cez skauting sme ho dlhodobo sledovali a dobre ho poznáme. Som presvedčený, že prichádza rozdielový hráč, ktorý nám môže nesmierne pomôcť a priniesť do mužstva ešte viac kvality. V jeho prípade určite nejdeme do neznáma a vieme, aký hráč k nám prichádza.

Barseghjan: Slovan má výborný tím

"Som veľmi šťastný, že budem hráčom tohto klubu. Do Slovana som chcel prísť, pretože má výborný tím, trikrát po sebe vyhral ligu, a je to klub s bohatou históriou. Vnímam to ako veľmi dobrú šancu aj pre seba, aby som napredoval a pomohol Slovanu k úspechu na domácej i medzinárodnej scéne.

Na ihrisku urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby ma fanúšikovia mali radi. Z tímu zatiaľ poznám oboch Gruzíncov Jabu Kankavu a Gurama Kašiu, pretože sme proti sebe hrali v reprezentácii, teším sa, ako spoznám ďalších chalanov.

V Slovane chcem získať čo najviac trofejí a prispel aj k úspechom v Európe," povedal rodák z Jerevanu, ktorý robil prvé futbalové kroky práve v hlavnom meste Arménska, kde pôsobil v klube Banants (dnes Urartu).