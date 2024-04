Brzdili ho zranenia, teraz sa blysol hetrikom. Je najlepší, náš Messi, vraví tréner

Zreľák sa prvýkrát zapísal do streleckej listiny v 38. minúte, keď si loptu pripravil na ľavačku a strelou spoza šestnástky ju aj s prispením žrde poslal do siete.

"Keby Argentína nemala Lea Messiho, nebola by majstrom sveta. Adam Zrelák je náš Messi. Viac k tomu niet čo dodať, je to náš najlepší hráč. Ale netreba to zakríknuť, pretože do konca sezóny zostáva ešte päť zápasov.

Ak Adam pridá ešte dva hetriky, možno pôjde na EURO. Urobil veľa dobrých vecí, ale fyzicky ešte nemôže hrať 90 minút," uviedol tréner pre klubový web.