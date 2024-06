Siedmy deň EURO: Z trávnika je škandál. Najväčší favorit je len tieňom, no postup má vo vrecku

Doteraz sa zdalo nereálne, že by mal v piatok nastúpiť proti Holandsku. Denník L'Equipe dokonca v piatok písal, že si nezahrá desať dní. Štvrtkový tréning nedal odpoveď na to, či bude proti Holanďanom hrať.

„Po úvodnom šoku sa všetko uberá správnym smerom. Včera už bol schopný trénovať a takisto aj dnes. Takže to vyzerá tak, že by zajtra mohol hrať. Kylian bude mať na tvári masku, ale presné podrobnosti nezverejním," uviedol Didier Deschamps.

Tréner Deschámps však vraví, že to nie je vylúčené .

Dominancia Španielov

Ťahákom dňa bol súboj semifinalistov EURO spred troch rokov Španielov s Talianmi.

Obhajcovia titulu na rozdiel od súboja spred troch rokov nepresvedčili výkonom a prehrali 0:1.

Španieli ukázali oveľa väčšiu chuť, celý zápas boli aktívnejší, vyhrávali súboje, často hrozili pred talianskou bránkou a proti obhajcom v zápase dominovali. Nad súperom mali prevahu prakticky vo všetkom.

Po prestávke zvyšovali tempo a mali sériu troch veľkých šancí. Zápas rozhodla však chyba Riccarda Calafioriho.

Center Nica Wiliamsa poslal hlavou pred bránku Morata. Talianska brankár loptu mierne vytlačil, no prišla do cesty rozbehnutého Calafioriho, ktorý sa nešťasne pohyboval smerom k vlastnej bránke a loptu si nechtiac kopol do bránky.

Ani po tom čo sa Španieli ujali vedenia, ich tlak neustával a zvýšiť skóre mohol Williams, Morata aj Yamal. Hráčom zápasu sa stal Nico Williams, ktorý bol prakticky pri každej akcii pred talianskou bránkou.

Taliani v ofenzíve vyslovene sklamali.

Španieli sú po dvoch víťazstvách na čele B skupiny a so šiestimi bodmi majú aj istý postup do osemfinále.

Pred poslednými zápasmi nie je von z hry ani jeden tím a situácia na zvyšných miestach je zamotaná. Taliani sú s 3 bodmi na druhej priečke, no teoreticky im ani to nemusí stačiť na postup.