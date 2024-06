9. deň na EURO: Česi zlomili negatívny rekord, Gruzínci zdravili Putina a Ronaldo nie je sebec

BRATISLAVA. V osemfinále EURO 2024 si zahrá aj Ronaldovo Portugalsko, hrdinom dňa bol gruzínsky brankár Giorgi Mamardašvili, Turci sa postarali o zatiaľ najkurióznejší gól turnaja a na titul smoliar dňa by bolo viacero adeptov.

Pôvodne ho plánovali poslať do rezervy v piatej lige, ale v príprave natoľko zaujal trénera Josého Bordalása, že si ho nechal v prvom tíme.

Česi mali miestami výraznú prevahu, vyslali na bránku dvanásť striel, no ujala sa len jediná – a vlastne to nebola ani strela.

V 59. minúte Ondřej Lingr, hlavou namieril do žrde, no odrazenú loptu poslal Patrik Schick hruďou do siete a vyrovnal na 1:1. Gruzínci viedli od 45. minúty gólom Mikautadzeho z penalty.

Česi mohli aj prehrať

Mamardašvili vytiahol v zápase viacero skvelých zákrokov a Česi zlomili negatívny rekord. Od roku 1980, keď spoločnosť Opta dodáva štatistiky majstrovstiev Európy, dvanásť striel na bránku zakaždým stačilo na víťazstvo. Ale Čechom nie.

A to mohli byť ešte radi, lebo v posledných sekundách sa rútili na osamoteného obrancu Hranáča traja Gruzínci, ale striedajúci Saba Lobžanidze v dobrej pozícii prestrelil bránku.

Na gruzínskej 23 bolo aj o chvíľu vidno, že to ťažko prežíva. Keď sa celý tím pobral k tribúne pozdraviť fanúšikov, Lobžanidze akoby si stále v hlave premietal, čo mal spraviť inak.

„Na konci zápasu sme boli trochu smutní, ale potom sme si uvedomili, že sme získali prvý bod na šampionáte. Šiel som za Sabom, pretože viem, čo cítil. Povzbudil som ho, pretože takéto veci sa stávajú,“ vravel novinárom tréner Gruzíncov Willy Sagnol.