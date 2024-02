Slávny tréner sfúkol eso Neapola. Lobotka sa snažil v chaose urobiť poriadok

Tréner slovenskej reprezentácie a zároveň aj Neapola Francesco Calzona sa vrúcne objal so Xavim, ktorý vedie Barcelonu.

„Prvú polhodinu sme sa veľmi trápili, potom mužstvo reagovalo rozhárane, ale zvládlo to a to je podstatné. Bojovať až do 95. minúty proti tímu takéhoto kalibru ma teší,“ hodnotil Calzona svoj prvý zápas vo funkcii hlavného trénera SSC.