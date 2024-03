Sparta môže dostať zaujímavé ponuky. Haraslín zaujal aj proti Liverpoolu

"Dianie na ihrisku určite nezodpovedá výsledku. Myslím si, že keby zápas skončil trebárs ako ten Slavie na San Sire (2:4) alebo 1:3, svedčalo by mu to viac. Päť gólov je fakt veľa," hodnotil pre Sportnet komentátor Jaromír Bosák.

Nedá sa povedať, že by "The Reds" prekvapili súpera vysokým napádaním. Je to niečo, čo pod vedením trénera Jürgena Kloppa bežne hrajú v domácej súťaži a na Letnej o tom domáci dobre vedeli.

Musíte však rešpektovať aj silu protivníka a mať plán B, pokiaľ je súper v niečom extrémne dobrý, ako napríklad Liverpool pri napádaní," hovorí Bosák.

Napokon práve chyby v rozohrávke spôsobili to, že Sparta dostala tri lacné góly. Navyše, pri góle na 0:2 nemal čisté svedomie dánsky brankár Peter Vindahl, ktorého Darwin Nunez prekonal strelou z diaľky.

"Bola to strela, ktorá išla do stredu brány. Takéto by brankár rozhodne mal chytať. Bol to nešťastný zápas," vraví Bosák.