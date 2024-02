Tréner by ma nepochválil, ak by som to nedal, vravel Haraslín. Stal sa hrdinom Sparty

PRAHA, Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín mal výrazný podiel na postupe pražskej Sparty do osemfinále Európskej ligy.

"Hneď som rozhodcovi hovoril, že to musí ísť skontrolovať na video. Cítil som, že mi obranca išiel podrážkou kopačky na holeň. Akonáhle išiel k monitoru, bolo mi jasné, že to bude červená karta," opísal situáciu pre portál idnes.cz faulovaný Haraslín.

Anglický rozhodca Anthony Taylor ukázal obrancovi hostí žltú kartu, po následnej konzultácii so systémom VAR však verdikt zmenil a Ayhanovi udelil červenú.

Pražania mali k dispozícii početnú prevahu na ihrisku, čo dokázali zužitkovať už po šiestich minútach. Striedajúci albánsky útočník Indrit Tuci poslal hlavičkou Spartu do vedenia a naklonil momentum na stranu domácich.

Defenzíva Galatasarayu prepadla a Tuci poslal dlhú loptu na zabiehajúceho Haraslína, ten po jej prebratí neváhal a strelou k opačnej žrdi prekonal Fernanda Musleru - 2:1.

"Dostal som famóznu prihrávku. Tréner by bol na mňa naštvaný, ak by to nevyšlo, pretože som sa trochu zabudol hore a čakal som na túto situáciu," povedal Haraslín o víťaznom presnom zásahu.

Postupovú poistku pridal v predposlednej minúte nadstaveného času Jan Kuchta. "Ukázali sme silu, hrali sme do záverečného hvizdu ako jeden tím. To nám prinieslo víťazstvo. Galatasaray v oboch dueloch potvrdil neskutočnú silu v ofenzíve, ale má aj slabé stránky, ktoré sme využili.

Okrem vyrovnávajúceho gólu na 1:1 sme ich pustili už iba do jednej vážnejšej šance. Vyrovnali sme sa tým najlepším hráčom sveta, o to krajšie to celé je," dodal Haraslín.