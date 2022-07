Hrajú len okresnú súťaž. V pohári privítajú tím s puncom Fortuna ligy

Sereď skončila v minulej sezóne Fortuna ligy na piatom mieste, no pre problémy so štadiónom jej bola odobratá licencia. Účinkovať bude v tretej lige Západ.

„Chlapci si to zaslúžili, bude to pre nich veľká odmena. Pre nás, ako malý dedinský klub, je to splnený sen. Hráči nechajú na ihrisku všetko,“ dodal.

„Špeciálnu taktiku na súpera nemáme. Ideme si len zahrať a zabojovať. Nech to dopadne akokoľvek, bude to pre nás pamiatka na celý život,“ doplnil.

Podľa jedného z najskúsenejších hráčov Pravenca je vo futbale možné všetko. Aj to, že Sereď prehrá na dedine.

„Každý tím je zdolateľný. Do zápasu ideme s úctou, rešpektom a uvidíme, čo nás čaká. Ak by sme uspeli, bola by to čerešnička na torte. Ošiaľu, ktorý momentálne v Pravenci zažívame,“ uviedol futbalista MTJ Pravenec Branislav Gandel, ktorý v predkole proti Kanianke pečatil skóre na 5:2.