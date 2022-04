Slováci spoznali súperov v skupine ME hráčov do 19 rokov, hrať budú v Trnave

Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Šamoríne-Čilistove, ktorý prisúdil do B-skupiny Anglicko, Izrael, víťaza 6. skupiny Elite Round kvalifikácie a Rakúsko.

ŠAMORÍN. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov sa v A-skupine domácich ME stretnú s Francúzskom, Talianskom a Rumunskom.

Postupujúci zo šiestej skupiny ešte nie je známy, od 1. do 7. júna sa rozhodne medzi Holandskom, Nórskom, Srbskom a Ukrajinou. Mladí Slováci sa na úvod stretnú 18. júna s Francúzmi, o tri dni neskôr si zmerajú sily s Talianmi a 24. júna nastúpia proti Rumunom.

"Keď ste na ME, tak si nenavyberáte skupinu, či chcete ľahkú, alebo ťažkú. Všetky mužstvá tam majú svoju kvalitu. Koho som vyžreboval, s tým musia chlapci hrať. Verím, že dosiahnu čo najlepšie výsledky," dodal Škrtel.

Čakám, že ich nesklameme. Medzi trénermi analyzujeme súperov, odkedy boli známe výsledky Elite Round. Čaká na nás veľká previerka, ale my sa na ňu tešíme. Chalani majú ešte mesiac, aby zabojovali o nomináciu.

Prvé dva tímy z "áčka" aj "béčka" postúpia do semifinále a zároveň na MS 2023 hráčov do 20 rokov v Indonézii. Piatu európsku miestenku na svetový šampionát si vybojuje víťaz play off medzi mužstvami na tretích miestach.

Finále sa uskutoční 1. júla v Trnave, ktorá bude hostiť aj stretnutia A-skupiny a jedno semifinále. Hrať sa bude tiež v Dunajskej Strede (A-skupina, semifinále), Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom (B-skupina) a Senci (play off ME).