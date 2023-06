ViOn robí čistky. Končí opora tímu, ale aj mladý talent so známym menom

Pri Žitave by mali pokračovať obrancovia Martin Toml, Matúš Čonka a Stephano Almeida, a tiež ofenzívni futbalisti Tomáš Ďubek, Denis Duga, Karol Mondek a Patrik Pinte.

Timotej Múdry by sa mal vrátiť do kmeňového Ružomberka, kde oňho prejavil interes nový tréner Peter Tomko .

Budúcnosť ostatných hráčov je nateraz otázna. Skončiť by mal útočník Tomáš Vestenický, ktorý sa v Zlatých Moravciach neuchytil.

Otázna je budúcnosť Antona Slobodu, ktorý je v kontakte s materskou Považskou Bystricou. Voľným hráčom by sa mal stať pravý obranca Nazarij Havryliuk, klub však s Ukrajincom ešte rokuje.

Samuel Suľa by sa mal vrátiť späť do Žiliny, aj keď záujem o jeho služby mal prejaviť aj trnavský Spartak, no spomína sa aj zahraničie.

Zo spomínanej šestice, s ktorou sa klub najnovšie už oficiálne rozlúčil, je neisté smerovanie len Tomčeho Grozdanovskiho, ktorý zostal bez klubu. Z ViOn-u odišiel už začiatkom mája.

O brankára Patrika Lukáča je záujem z Poľska, obranca Martin Bednár sa má sťahovať do Michaloviec, kde začínal s profesionálnym futbalom.