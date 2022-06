Mladých Slovákov čaká životný zápas. Rusnák: Sú to rakúske mašiny, idú ako stroje

ŠAMORÍN. Slovenských futbalistov delí jedno víťazstvo od účasti na budúcoročných MS hráčov do 20 rokov v Indonézii. V utorňajšom play-off a zároveň stretnutí o piate miesto na domácich ME19 si v Trnave zmerajú sily s rakúskymi rovesníkmi (17.00). Tréner Albert Rusnák zdôraznil svojim zverencom, že už v mladom veku to pre nich môže byť životný zápas. Zápas, ktorý ich môže vystreliť v kariérach Slováci si šancu postúpiť na svetový šampionát vybojovali piatkovým triumfom nad Rumunskom 1:0, o ktorom až v nadstavenom čase rozhodol striedajúci žolík Adam Griger.

"Bola veľká eufória, boli veľké emócie po zápase, chalanov sme nechali večer si to užiť, ale sami si uvedomujú, o čo ide. Tento zápas je stokrát dôležitejší ako ten, čo sme odohrali. Chcem sa ich spýtať, či si myslia, že si ešte niekedy môžu zahrať na majstrovstvách sveta. Je to niečo neuveriteľné, je to neskutočné, pre nás Slovákov je to pomaly niečo nedosiahnuteľné. Je tu obrovská šanca, ďalší zápas, ktorý ich môže vystreliť v kariérach. Je to obrovská skúsenosť, zahrať si na MS ako hráč alebo tréner, viac asi netreba, čo sa týka motivácie," vyhlásil Rusnák na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Šamoríne.

Aj oni robia chyby, vraví Rusnák Takisto Rakúšania sa do play off dostali zásluhou víťazstva v záverečnom vystúpení v skupinovej fáze. Po dvoch prehrách zdolali Srbsko 3:2. "Sú to rakúske mašiny, idú ako stroje. Pracujú od prvej do poslednej minúty, v defenzíve sú veľmi kompaktní a organizovaní. Je to taký rakúsko-nemecký štýl, majú svoje jasne dané pravidlá a tie dodržiavajú.

Radosť slovenských futbalistov do 19 rokov na ME 2022. (Autor: TASR)

Každý súper je však zdolateľný, zdolali ich Anglicko aj Izrael. Aj oni robia chyby, tiež majú slabiny, my sa budeme snažiť eliminovať ich silné stránky, majú vynikajúci stred ihriska. Jedna vec je eliminovať súpera a druhá to, čo ukážeme my na ihrisku, ako ho dokážeme prekonať," povedal Rusnák, ktorý nemôže počítať s kapitánom Timotejom Jamborom. Toho proti Rumunsku vystriedal na hrote útoku práve Griger a rozhodol. Pomáha im mentálna trénerka Kouč má deň pred výkopom v hlave dve alternatívy zostavy.

"Nie je podstatné, kto bude kapitánom, ale to, čo ukážeme na ihrisku. Máme tu mentálnu trénerku, ktorá sa venuje individuálne hráčom. Máme spoločné mítingy, videá. Zabralo nám to v treťom zápase, nehovorím, že to bol rozhodujúci faktor, ale bol veľmi dôležitý. Teraz je hlava tiež veľmi dôležitá, aby chalani prepli, aby sme až príliš neoslavovali to jedno víťazstvo. Potrebujeme ešte to druhé, potom môžeme povedať, že sme splnili cieľ, s ktorým sme sem išli."