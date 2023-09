Slováci ubránili Ronalda, ale nevyužili šance. Portugalcom stačil jeden gól

/zdroj: RTVS a TASR/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Chalani odohrali fantastický zápas, som na nich hrdý. Nezaslúžili sme si prehrať. Aj po taktickej stránke sme hrali výborne. Dostali sme Portugalčanov do ťažkostí, museli veľa behať. Súper v porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi zmenil rozostavanie, ale hneď ako sme sa dozvedeli portugalskú zostavu, urobili sme nejaké korekcie."

Martin Dúbravka, brankár Slovenska: "Je to smutný výsledok, pretože sme ukázali dobrú hru, držali sme loptu. Škoda, že sme nevyužili šance a inkasovali gól do šatne. Portugalčania ukázali individuálnu kvalitu v šestnástke."

Lukáš Haraslín, krídelník Slovenska: "Dnes sme podali skvelý výkon proti silnému súperovi a favoritovi. Portugalci využili svoje šance a vyhrali, majú neskutočnú kvalitu. My sme príležitosti mali. Bohužiaľ, ja som trafil iba žrď a z následného protiútoku sme inkasovali. Dosť ma to hnevá a mrzí. Za hru, ktorú sme predviedli, sa nemusíme hanbiť. Sme sklamaní z výsledku, ale nie z predvedenej hry."

Juraj Kucka, stredopoliar Slovenska: "Hrali sme dobre, odvážne. Boli sme vyrovnaným súperom. Nedokázali sme využiť šance a za to pykáme. Snažili sme sa hrať, nebáť sa. Mrzí nás to, ale ideme ďalej. Rozoberieme si to a pripravíme sa na ďalší zápas."

Roberto Martinez, tréner Portugalska: "Slováci hrali veľmi dobre, Francesco Calzona urobil kus výbornej práce. Prvých 15 minút sme začali zle, Slováci boli lepší. Ale mali sme víťazný spirit a zvládli sme to. Ale Slovákom chcem zložiť poklonu, potrebujeme takéto ťažké zápasy. Ronaldo nám bude chýbať v ďalšom zápase pre karty, ale to musíme brať ako súčasť futbalového života."

Bruno Fernandes, strelec víťazného gólu Portugalska: "Som šťastný, že sme vyhrali, navyše som dal gól, čo je super pocit. Vedeli sme, že proti Slovensku to bude ťažké. Priblížili sme sa k postupu na ME a to je najdôležitejšie."