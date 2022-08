Urážal asistenta rozhodcu, potom ho sotil do tváre. Výtržník dostal ročný zákaz

„V 62. min vnikol divák domácich na hraciu plochu a tam najprv slovne hrubo urážal prvého asistenta rozhodcu a následne ho rukou sotil do tváre. Po následnej konzultácii som zápas predčasne ukončil pre inzultáciu AR1 divákom,“ uviedol v zápise stretnutia hlavný arbiter Csaba Zsigray.

Dôvodom bola inzultácia prvého asistenta rozhodcu divákom. V tej chvíli viedli hostia 2:1, napokon bol zápas kontumovaný v ich prospech tradične so skóre 3:0.

Hráčov i vedenie klubu FK Baka vzniknutá situácia veľmi mrzí. „Rozhodcovia sú chránené osoby, je neprípustné dotýkať sa ich. Nesmierne nás mrzí, že to takto dopadlo. Hráči sa pripravujú celý týždeň na zápas a pre takúto zbytočnú hlúposť, pre jedného človeka, ktorý sa nevie ovládať, prídu o šancu bojovať o body. Veď do konca zápasu bolo ešte tridsať minút, mohli sme to otočiť, alebo aspoň vyrovnať,“ vravel pre Sportnet manažér FK Baka Attila Onódi.