Po zlom polčase naštartoval Slovákov skvelý Rodák, z Nórska odchádzajú s remízou

Michal Tomič, obranca SR: "Zápas bol ťažký, súper si od začiatku vytvoril prevahu, trochu sme boli roztiahnutí. Ľahko nám za obranu prechádzali prienikové prihrávky, keďže sme hrali dosť nízko. V druhom polčase sme konečne začali plniť to, čo trénujeme. Dali sme do toho srdce, trochu sme pritvrdili a druhý polčas bol náš. Myslím si, že za ten druhý polčas sme si zaslúžili remízu."

Francesco Calzona, tréner SR: "Bol to zápas rozdielnych polčasov. Potrebovali sme vidieť tých hráčov, ktorí nehrávajú v reprezentácii tak veľa. Nepáčilo sa mi, že sme boli hlboko, veľa vecí sme robili takticky zle a súperovi sme veľa dovolili. Po prestávke to bolo lepšie. Ale pokiaľ nebudeme mať poriadok v taktike, budeme mať proti takýmto súperom ťažké."

Marek Rodák, brankár SR: "Prvý polčas nás Nóri tlačili a to im ešte neuznali gól. Prežili sme to, mohli sme byť radi, že prehrávame len 0:1. Ale v druhom polčase sme sa zlepšili. Som rád za zákrok proti Haalandovi, zostali sme vďaka tomu v hre."

Ondrej Duda, strelec gólu na 1:1: "Nebolo to ľahké. V prvom polčase sme nerobili čo sme mali, náš presing nevychádzal a neboli sme v hre. Nerobili sme na súpera tlak. Pri góle som videl kde pôjde lopta, chcel som si to prebrať ľavačkou, nakoniec som sa nejako pretlačil. Myslím si, že to bol pekný gól."

Leo Sauer, debutant v drese SR: "Je to skvelý pocit zahrať si za reprezentáciu. Som rád, že som sa mohol s chalanmi tešiť z gólu na 1:1: Škoda, že Obert nedal aj druhý gól, ale myslím si, že to je pekný výsledok."