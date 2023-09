Odvolaný Petruš: Koniec je pre mňa psychickou traumou, nebol som naň pripravený

Nedávno dostal Liptovský Mikuláš do prvej ligy a takmer aj do pohárovej Európy. V minulej sezóne delil jeho Tatran Prešov jeden zápas od postupu medzi elitu.

Michalovce odohrali len sedem zápasov, jeden museli odložiť pre rozšírenie nákazy covid-19 v kabíne. Posily do tímu chodili neskoro a postupne.

Aké sú vaše pocity pár dní po tom, ako ste spoločne s asistentami Erikom Havrilom a Branislavom Benkom skončili v Michalovciach?

Smutné. Mal som isté ciele, teda ísť do ligy, pomôcť klubu a zároveň sebe, trochu sa trénersky zviditeľniť. Nevyšlo mi to. Ťažko to predychávam, ale život ide ďalej.

Klub o vašom konci informoval v utorok, už deň predtým kolovali správy o rokovaniach s Petrom Struhárom. Kedy ste sa dozvedeli, že končíte?

Bolo to počas tých dní, nedeľa alebo pondelok. Ale možno malo vedenie klubu tieto úvahy aj skôr.