Prečo Malženice nevylúčia z II. ligy? Kluby vraj podvádzajú a ani o tom netušili

Na štarte spomínaných hráčov by nebolo nič zvláštne, pretože Malženice sú oficiálnou farmou neďalekej Trnavy. Viaceré kluby uzavreli rovnakú formu spolupráce.

Dunajská Streda má Šamorín, Michalovce zase Slavoj Trebišov a Dukla Banská Bystrica spolupracuje s Dolným Kubínom.

Podbrezová posiela hráčov do treťoligového Kalinova, Ružomberok zase do Rimavskej Soboty, Trenčín má spoluprácu s Dubnicou a FC Košice so Sláviou TU Košice.