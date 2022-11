Križan a Šaponjič sú vraj späť. Pôjde Slovan na zápas roka v plnej zbroji?

BRATISLAVA. Ubehlo 22 dní, odkedy majstrovský Slovan nečakane padol na umelej tráve v Trenčíne, keď prehral vysoko 0:4. Bola to najväčšia prehra, akú tréner Vladimír Weiss starší zažil na lavičke bratislavského klubu.

Najprv zneli v kuloároch ohlasy, že sa hráči už v tejto sezóne do A-tímu nevrátia. Neskôr zazneli informácie, že trest pre hráčov platí len do konca jesennej časti.

Do béčka smerovali obranca Richard Križan a stredopoliar Uche Agbo, útočník Ivan Šaponjič sa pripravoval individuálne.

„Riešil som to tak, ako som to riešil a z toho neustúpim. Nehovorím, že tí hráči nemajú šancu vrátiť sa, ale musia to potvrdiť dobrým prístupom. Ja viem vždy odpustiť prvú chybu a dať ďalšiu šancu. Verím, že všetko bude oukej,“ povedal tréner Slovana.

Agbo sa vrátil do prvého tímu už po troch zápasoch, vo štvrtkovom súboji s Pjunikom Jerevan (2:1). Weiss mu doprial na ihrisku tri minúty, počas nich takmer spôsobil inkasovaný gól.