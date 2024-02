Košice v lige konečne nedostali gól, Kozák očakáva ešte dvoch kvalitných hráčov

Úvod vyšiel Košičanom, najprv Dávid Galovič v dobrej pozícii poslal loptu priamo do náručia brankára hostí Ivana Reháka, ktorý v polovici prvého polčasu vyškrabal nad brvno aj strelu Michala Faška.

Košičania boli po zápase so ziskom dôležitého bodu spokojní.

V druhom polčase spočiatku herne dominovali hráči Podbrezovej, ale do vyložených šancí sa už nedostali. Košičania po viacnásobnom striedaní hru vyrovnali a napokon mohli v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu.

„Chceli sme v dnešnom zápase bodovať, čo sa podarilo. Škoda, že tých bodov nie je viac. Bod teší a najmä teší, že sme po dlhej dobe udržali vzadu nulu,“ konštatoval po zápase stredopoliar Dávid Galovič.

V úvodnej štvrťhodine na kopačke gól. „Zle som to trafil, nesadlo mi to poriadne,“ povedal o voleji, ktorý trafil rovno do náručia hosťujúceho brankára.