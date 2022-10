SsFZ má vynovené sídlo. Slávnostne otvorili Dom futbalu

BANSKÁ BYSTRICA. Futbal na strednom Slovensku má vynovené sídlo. Rekonštrukcia priestorov SsFZ prebehla napriek zvýšeným cenám materiálov a energií.

Priestory otvorili poobede slávnostným prestrihnutím zelenej pásky.

„Teším sa, že sme to v zložitom období dokázali. Podarilo sa nám to vďaka tomu, že sme súčasťou rodín UEFA a FIFA. Pretože bez ich pomoci by to nebolo možné,“ uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.