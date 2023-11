Kentoš očakáva v príprave dobrý výkon, dvadsaťjednotka vyzve Čechov aj Chorvátov

ŠAMORÍN. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov v nedeľu popoludní absolvovala v šamorínskom X Bionic prvý tréning novembrového asociačného termínu.

"Majú tam kvalitných hráčov, s niektorými som sa stretol, keď sme hrali mládežnícku Ligu majstrov. Kvalitu majú, no musíme sa sústrediť na svoj výkon a nepozerať na nich."

Slovenský a chorvátsky výber do 21 rokov na seba naposledy narazili ešte v kvalifikácii ME 2011. Dvadsaťjednotka nastúpila na domáci duel 18. novembra 2009 v Zlatých Moravciach a súperovi podľahla 1:2.

S Českom si mladí reprezentanti zmerali sily naposledy v septembri tohto roku a zápas hostilo Uherské Hradiště. "Sokolíci" podľahli súperovi 0:2, novembrové stretnutie privíta nový štadión Malšovická aréna v Hradci Králové.

"Bol to bojovný zápas s množstvom súbojom. To isté očakávam aj teraz a my budeme motivovaní oplatiť im prehru, ktorú nám uštedrili v septembrovom zraze," poznamenal 21-ročný brankár MŠK Žilina.

Slovenskí a českí futbalisti v kategórii do 21 rokov odohrali doposiaľ trinásť vzájomných duelov. Slováci vyhrali tri zápasy, trikrát sa skončil vzájomný súboj remízou a sedemkrát zvíťazili Česi.