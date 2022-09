Ja a veľký talent? To je smiešne. Weiss a Stoch boli inde, tvrdí svetobežník

Vyskúšal si angažmán v Chorvátsku, Nemecku, Dánsku, Izraeli, Indii či v Litve. Hovorí anglicky, nemecky, chorvátsky. Bol dobrým študentom.

„Začal som študovať na Vysokej škole ekonomickej. Po prestupe do Dinama Záhreb som to zabalil, už sa to nedalo stíhať,“ vraví v rozhovore pre Sportnet JAKUB SYLVESTR.

Je majstrom Slovenska, Chorvátska aj Litvy. Kedysi bol považovaný za veľký talent, s čím však futbalový svetobežník nesúhlasí.

Od jari minulého roka pôsobí v Žalgirise Vilnius, ktorý je súperom Slovana v Európskej konferenčnej lige.