Ak Slovan postúpi, začne doma. Na svojho súpera si ešte musí počkať

NYON. Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava ešte nepozná súpera v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov 2023/2024.

Pokiaľ by sa mu však podarilo postúpiť, začínal by v domácom prostredí, pričom by čelil víťazovi z dvojzápasu medzi Šerifom Tiraspoľ a Maccabi Haifa.

Rozhodol o tom pondelňajší žreb vo švajčiarskom Nyone.

Slovan bol pri žrebe zaradený do prvej skupiny medzi nasadenými tímami.

Okrem víťaza moldavsko-izraelskej konfrontácie mohol Slovan dostať za súpera aj lepšieho z dvojice Aris Limassol vs. BATE Borisov alebo AEK Atény.