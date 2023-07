Záujem? Je zarážajúce, že nie sme u nás prví. Takto si hviezdy nekúpime, tvrdí Kmotrík

Je to už desiaty pokus. Futbalový Slovan sa pokúša opäť prebojovať do skupiny najlukratívnejšej klubovej súťaže sveta. V prvom zápase 1. predkola Ligy majstrov už v stredu privíta luxemburský Swift Hesper.

V akom stave je Slovan?

Verím, že sme dobre pripravení. Kostra mužstva je dlhodobo pokope. Podarilo sa nám ju doplniť o hráčov, ktorých sme chceli. Verím, že sa nám kvalitu podarilo ešte vyšperkovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách.

Liga majstrov je však stále pre nás sen. Nemôže byť našim cieľom, lebo konkurencia je stále v diametrálne lepšej pozícii a míľovými krokmi pred nami. V športe je však všetko možné. Pri dávke šťastia, podpore fanúšikov.

Jeden fakt tu je. Každý rok sa do Ligy majstrov dostane mužstvo porovnateľné so Slovanom. Dúfajme, že aj náš deň je niekde napísaný. Cieľom je majstrovský titul a kvalifikácia do jednej z troch európskych súťaží.