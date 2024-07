Slovan nedal šancu oslabeným Slovincom, po kanonáde sa priblížil Lige majstrov

Vladimír Weiss st, tréner Slovana: "Zápas ovplyvnila červená karta. My sme hrali dobre a disciplinovane, po vylúčení sme dominovali a dali krásne góly. Výhru 5:0 si už asi ani nepamätám. Všetci hráči predviedli skvelí výkon. Čaká nás 3. kolo, APOEL je kvalitný súper, má veľa legionárov, musíme podať ešte lepší výkon a chceme postúpiť."

Dávid Strelec, strelec dvoch gólov Slovana: "Som rád, že sa mi strelecky darí, ale nejako veľmi to neprežívam. Sme radi za postup. Čaká nás APOEL, je to ťažký súper. Je dobré, že máme už istú skupinu, ale chceli by sme hrať o nejakú súťaž vyššie."

zdroj: STVR 2