Čavriča ani vírus nezastaví. Slovanu získal viac, než mu Rusi mohli dať

Vo Francúzsku bol v roli asistenta v prvom polčase Lucas Lovat, no Slovan náskok neudržal, prehral 1:2 a stratil prvé miesto v skupine.

BRATISLAVA. Skvelý center z ľavej strany a gól Aleksandra Čavriča. Slovanu to vyšlo proti favorizovanému Lille až dvakrát.

Do zápasu Lille so Slovanom dvakrát vstúpil videorozhodca. Najprv odhalil postavenie mimo hry pri góle hostí na 0:2, a potom kontroverzný ofsajd aj pri penalte belasých.

Najprv sa len pomaly blížil k lavičke, čakal na penaltu Arména. Keď sa však ukázalo, že situáciu ešte preveruje VAR, začal sa chystať do hry.

„Rozprávali sme sa pred zápasom s trénerom, že pôjdem na ihrisko, keď to bude treba a skúsim trošku pomôcť,“ prezradil Aleksandar Čavrič po zápase.

Čavrič ani Kankava sa pred zápasom nepripravovali s mužstvom, zasiahla ich viróza, ktorá predtým postihla Pauscheka, Agba či Sharaniho.

„Išli sme do rizika, nastúpil chorý. Prosil som ho, no chcel hrať. Pred zápasom prišiel za mnou, že sa ešte necíti dobre, tak sme to na poslednú chvíľu na príprave menili a rozhodli sa pre Strelca na hrote,“ opisoval tréner Weiss.

Strelec sa po pauze vrátil aj do slovenskej reprezentácie, no proti Lille ukázal, že post hrotového útočníka preňho nie je šitý na mieru.