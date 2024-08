2. kolo Niké ligy má dnes na programe dve stretnutia. O 18:00 hostí Banská Bystrica Skalicu a o 20:30 sa začína súboj Slovana Bratislava s Podbrezovou.



Slovan v úvodnom kole zdolal nováčika z Komárna jednoznačne 4:1. Gólovo sa presadili Barseghjan, Marcelli, Mak a Strelec. Belasí uspeli aj v druhom predkole Ligy majstrov, v odvetnom dueli zvíťazili nad Celje 5:0 a postúpili do tretieho predkola, kde na nich v stredu čaká Apoel Nikózia.



Podbrezová vstúpila do novej sezóny bezgólovou remízou so Žilinou.