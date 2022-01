V Seredi mali k dispozícii 19 hráčov, cieľom je prvá šestka

Sereď má v pláne v príprave aj herné sústredenie v Turecku, ak to dovolí pandemická situácia. Trénerský štáb Serede bude aj naďalej pracovať v zložení: Juraj Jarábek (hlavný tréner), Roman Hudec (asistent trénera), Michal Kukučka (kondičný tréner) a Roland Praj (tréner brankárov).

Je to teda otvorené. Dôležité je, že zatiaľ mužstvo ostalo pokope. Veríme si a určite sa pobijeme o prvú šestku."

Je to na spadnutie, je tam aj plán B, dopredu však nechcem hovoriť," citovala oficiálna tlačová správa klubu trénera Jarábka, ktorý dodal: "Liga je vyrovnaná, šance sú rovnaké pre všetky tímy, nepodceňujeme kvalitu Michaloviec či Senice.

Za hráčsku kabínu sa k štartu zimnej prípravy a cieľom do jarnej časti Fortuna ligy vyjadril Adam Morong, ktorý na jeseň strelil tri góly: "Po skončení jesennej časti sme si trošku oddýchli, tréneri nám teraz určite naordinujú kvalitnú prípravu.

Verím, že sa dobre pripravíme na jarnú časť Fortuna ligy. Počas vianočných sviatkov tam boli určité behy, sme teda pripravení na začiatok zimnej prípravy." Ciele v jarnej časti FL sú v klube jasné.

"Máme priamych konkurentov v boji o prvú šestku. Je to hlavne na nás, máme to vo vlastných rukách. Keď to zvládneme, budeme šťastní. Verím, že sa budeme zlepšovať od zápasu k zápasu.

Uvidíme na konci, ako to dopadne. Samozrejme, Andrej Kadlec nám bude všetkým chýbať. Musíme ho však nahradiť. Verím, že sa nám to podarí a budeme silnejší," dodal Morong.