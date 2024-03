Kmotrík by nedal kapitánovi Trnavy ani päťtisíc. Weiss vytáča šéfa najväčšieho rivala

Zo Slovana opačne do Trnavy trebárs zamierili stopér Dušan Tittel a tréner Dušan Galis, ale to už bolo v ére samostatnosti.

Medzi Slovanom a Trnavou je vždy napätie, medzi nimi to iskrí. Vráťme sa do súčasnosti.

Prvý Slovan v poslednom kole základnej časti Niké ligy privíta (v sobotu o 17.00 vysiela TV Dajto) tretiu Trnavu.

„Moja žena sa ma pýtala, že či by som šiel niekedy do Slovana. Odvetil som, že ani za 50 – tisíc eur by som nešiel. Niektorí si ma doberajú, že by som určite za takých podmienok šiel. Ja hovorím, že by som nešiel,“ vravel vlani pre Sportnet kapitán Trnavy Martin Mikovič.

Kmotrík by mu nedal ani päťtisíc