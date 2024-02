Gény zdedil po nebohom starom otcovi. Snom je reprezentácia, netají sa

Veľmi dobré. Každý gól i asistencia potešia. Najdôležitejšie však je, že sme vyhrali. Pretože to bol dôležitý zápas.

Odrazili sme sa od predchádzajúceho stretnutia so Slaviou, ktoré sme prehrali 3:4, no streliť tri góly v Prahe sa nepodarí každému.

Zobrali sme si zo zápasu pozitíva a vyžili sme ich teraz. Som rád, že sme vyhrali a pomohol som mužstvu.

Portál Sofascore vám udelil známku 9.0, ktorá sa často nevidí. Zo všetkých Slovákov v zahraničí ste skončili na prvom mieste, predbehli ste aj Dávida Hancka, ktorý hrá v životnej forme. Čo to pre vás znamená?

Zachytil som to. Sú to len čísla, ale človeka to poteší. Motivuje ma to pracovať. Vždy sa pozerám na svoj výkon a snažím sa nechať na ihrisku všetko.