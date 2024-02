Premiéra, na ktorú nezabudne. Slovák mal nevídané čísla

Pre dvadsaťdvaročného stredopoliara to bola domáca premiéra v drese Jablonca. Nikdy na ňu nezabudne.

„Som rád, že som mohol pomôcť tímu. Verím, že to tak bude aj naďalej,“ pre web FK Jablonec povedal Nebyla.

Tentoraz sa to udialo. Za gól, dve asistencie a skvelý výkon ju dostal Sebastian Nebyla z českého Jablonca.

„Každý gól a každá gólová štatistika tímu pomôže. Som veľmi rád, že to prišlo práve dnes, keď to bol môj domáci debut,“ dodal bývalý reprezentant Slovenska do 21 rokov.