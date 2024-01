Opora Trnavy plánovanú operáciu nepodstúpi, na jarnú časť sa pripravuje individuálne

Každopádne, v súčasnosti ten zákrok nie je nevyhnutný, nepotrebujem ísť urgentne pod nôž a pracujem na tom, aby som sa mohol bezpečne a čo najskôr vrátiť do plného tréningového procesu," citoval klubový web 20-ročného stopéra, ktorý sa napokon rozhodol pre iný spôsob liečby a chirurgický zákrok možno ani nebude potrebovať.

"Bola to skôr taká prevencia do budúcnosti, všetky zápasy som odohral. Mal som trocha bolesti a momentálne je v takom štádiu, že mám za sebou záťažové tréningy, už aj tréning na ihrisku a je to zatiaľ bez problémov."

Kóša vynechal úvodné tri prípravné zápasy v rámci turnaja Tipsport Malta Cup a v sobotu bude mať poslednú možnosť nastúpiť v zápase pred ostrým štartom jesennej časti.

Trnavčanov čaká v generálke rakúsky Hartberg. "Už sa zapájam do plného tréningového cyklu, ale uvidím, ako bude to telo po takej dlhej pauze pripravené.

Verím, že budem čím skôr ´ready´, neviem či to bude už na tú sobotu a budem môcť odohrať celý zápas, ale minimálne naskočiť by som chcel."