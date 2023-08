Mane spečatil svoj prestup do Saudskej Arábie, stane sa spoluhráčom Cristiana Ronalda

Tridsaťjedenročný útočník potvrdil odchod z Bayernu už v pondelok, vyhlásil však, že si to predstavoval inak.

V utorok podpísal so saudskoarabským klubom štvorročný kontrakt a stal sa tak spoluhráčom Portugalčana Cristiana Ronalda.

RIJÁD. Senegalský futbalista Sadio Mane spečatil svoj prestup z Bayernu Mníchov do Al-Nassr.

"Viem, že by som tomuto tímu v nasledujúcej sezóne mohol pomôcť. Prajem klubu a fanúšikom všetko najlepšie v budúcnosti," povedal Mane, ktorý prestúpil k Bavorom počas minulého leta.

Úradujúci nemecký šampión odletel v nedeľu z Japonska na pokračovanie ázijského turné do Singapuru už bez dvojnásobného Afrického futbalistu roka.

Prestupová čiastka je približne 30 miliónov eur, Mane by mal v Al-Nassr dostávať ročný plat 40 miliónov + 10 miliónov v bonusoch.

Senegalčan má za sebou turbulentnú sezónu v Bayerne, počas ktorej sa zranil a vynechal aj majstrovstvá sveta v Katare.

Okrem toho sa zaplietol do potýčky so spoluhráčom Leroyom Sanem, ktorého mal udrieť do tváre.